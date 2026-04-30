La fiscal general del Estado propondrá a Adrián Salazar como nuevo fiscal superior de Baleares

Archivo - El teniente fiscal de Baleares, Adrián Salazar; el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; y el exfiscal superior de Baleares, Julio Cano, en el TSJIB para la toma de posesión del cargo de teniente fiscal. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, propondrá a Adrián Salazar como nuevo fiscal superior de Baleares en sustitución de Julio Cano.

Es uno de los 22 nombramientos de altos cargos del Ministerio Fiscal que Peramato ha propuesto este jueves para cubrir las plazas vacantes.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado, Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación.

Salazar ha ocupado hasta ahora el puesto de teniente fiscal de Baleares y ha sustituido a Julio Cano de manera interina desde que el pasado enero tomara posesión como nuevo jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Ingresó en 1988 en la carrera fiscal y fue destinado a la Fiscalía Provincial de Baleares. En 1996 pasó a ser fiscal coordinador de delitos contra el medio ambiente y urbanismo, puesto que ocupó hasta que en 2004 asumió la Delegación de la Fiscalía Especial Antidroga y la coordinación de dicha sección en la Fiscalía Provincial, cargo que ejerció durante dos décadas años. Desde 2024 ha sido teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.

La fiscal general ha destacado el plan de actuación de Salazar, en el que se aboga por "asumir nuevos retos, poner en práctica criterios para reforzar la eficacia de las secciones especializadas y mejoras laborales y profesionales, así como profundizar las relaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.