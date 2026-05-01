La Flotilla teme por la integridad de los activistas detenidos por Israel y que "puedan ser ejecutados"

30 April 2026, Italy, Milan: People march in support of the Global Sumud Flotilla following the Israeli army's boarding and arrest of activists off the coast of Greece en route to Palestine. Photo: Alessandro Bremec/IPA via ZUMA Press/dpa - Alessandro Bremec/IPA via ZUMA P / DPA

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Global Summud Flotilla "teme por la integridad" de Saif Abukeshek y Thiago Ávila, los integrantes que han sido detenidos y trasladados a Israel, y que "pueden ser ejecutados".

Así se ha pronunciado la activista y miembro de la flotilla Reyes Rigo en declaraciones a los medios antes de participar en Palma en la manifestación del Primero de Mayo.

Rigo ha denunciado lo que ha calificado como el secuestro de sus compañeros y se ha mostrado especialmente preocupada por la situación de Abukeshek, que es de origen palestino.

"El miércoles por la noche fueron secuestrados a 1.500 kilómetros de los territorios ocupados y ya se sabe por qué han hecho esto. Sacan a nuestros compañeros y se los llevan ahora mismo. Pueden ser ejecutados y tememos por su integridad", ha afirmado.

La activista ha exigido a los países europeos y a los gobiernos que frenen la impunidad de Israel.