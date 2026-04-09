Formentera dice que seguirá reclamando adaptar los recursos y efectivos de la Guardia Civil a su realidad específica

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, y el secretario general provincial de AUGC, Fernández del Blanco. - CONSELL DE FORMENTERA

FORMENTERA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha asegurado que seguirá reclamando ante las administraciones competentes la necesidad de adaptar los recursos y efectivos de la Guardia Civil a la realidad específica de la Isla.

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, se ha reunido con la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) para abordar la realidad operativa que vive la Isla, marcada por la falta de efectivos y la llegada masiva de pateras.

Según ha informado el Consell en un comunicado, también se ha destacado la necesidad de contar con agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de efectivos especializados como el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

El presidente Óscar Portas ha recordado que Formentera presenta unas singularidades concretas, tanto por su dimensión territorial como por la fuerte estacionalidad y la presión añadida en determinados momentos del año. Por ello, ha defendido la importancia de planificar recursos y efectivos.

"Formentera necesita que su realidad sea escuchada e incorporada a la planificación de los servicios del Estado puesto que sólo desde el conocimiento del territorio se pueden dar respuestas eficaces", ha dicho.

En relación a la inmigración irregular, ha recordado que es importante para Formentera contar con los recursos adecuados para afrontar este escenario con garantías.

El secretario general provincial de AUGC, Fernández del Blanco, ha reconocido los problemas para completar y fidelizar plantillas debido al elevado coste de la vivienda y la falta de medidas compensatorias.