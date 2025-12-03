Un funcionario del Ayuntamiento de Manacor estaría detrás del falso ciberataque de septiembre

Archivo - Códigos en un ordenador. - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un funcionario del Ayuntamiento de Manacor podría estar detrás del falso ciberataque que sufrió el Consistorio el pasado mes de septiembre.

Así lo ha concluido la investigación que inició la Policía Nacional después de que un supuesto hacker hubiera accedido al sistema informático municipal y descubriera un documento con 160 demandas judiciales presentadas contra el Ayuntamiento.

Los documentos habían salido a la luz y se reflejaban todos los datos de identidad de los demandantes, así como todos los datos de los procedimientos en cuestión.

Tras tener conocimiento de los hechos, el Ayuntamiento denunció el supusto acceso indebido a su sistema informático y la publicación de los datos reservados y la Brigada Local de Policía Judicial empezó a investigar los hechos.

En las últimas semanas, los policías nacionales han constatado que ningún hacker había atacado el sistema informático del Consistorio. Los agentes han analizado todos los accesos informáticos que se habían realizado a los documentos concretos en los que estaban los datos publicados hasta descartar un acceso externo, por lo que la investigación se centró en el ámbito del propio Ayuntamiento.

Todas las pesquisas permitieron centrar las sospechas en un único funcionario, que supuestamente accedió a los documentos, se los descargó y posteriormente los pasó a un tercero. Fue a finales de la pasada semana cuando el empleado fue citado en la Comisaría para declarar y se le informó de los hechos que se le imputan.

Toda la investigación se comunicó a la Autoridad Judicial y, por el momento, sigue la instrucción de la causa para el total esclarecimiento de los hechos.