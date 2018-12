La Fundación Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá villancicos este jueves en el Auditorium de Palma

Publicado 10/12/2018 14:57:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Orquesta Sinfónica de Baleares (OSB) ofrecerá villancicos del mundo el próximo jueves, 13 de diciembre, a las 20.00 horas en el Auditorium de Palma y actuará con el Coro Infantil de la Fundación Teatre Principal de Palma, el Coro Infantil Onzequinze de Juventudes Musical de Palma, el Coro Juvenil del Patronato Municipal de Música de Eivissa, la Escolania vermells de la Seu y componentes de la Petita Sinfónica.

Según ha anunciado la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes en un comunicado, las entradas ya se han puesto a la venta con un precio entre 15 y 18 euros en la página web de la OSB y en el Auditorium de Palma, y han detallado que la actuación está destinada a todas las edades.

El concierto estará dirigido por el maestro titular Pablo Mielgo y la coordinación coral de Pilar Riera e interpretarán 'Christmas festival' de L. Anderson; 'Passejada nadalenca' de J. Martorell; 'The Sound of Music' de R. Rodgers; 'Cançó de bres per a una princesa negra' de A. Rodríguez Sabanés; 'For the beauty of the earth' de J. Rutter; 'El Mago de Oz' de H. Arlen/C. Sayre; 'Come to the music' de J. Martin; 'Amigos para siempre' de A. Lloyd y 'Silent Night' de A. Harris.