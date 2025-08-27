La futura línea de tren a Llucmajor incluirá un paso subterráneo para que sea compatible con el segundo cinturón

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la presentación del Tramo I del segundo cinturón - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha adaptado el proyecto en redacción del Tramo I del segundo cinturón para que sea compatible con la futura línea ferroviaria que conectará Palma con Llucmajor, incluyendo un paso subterráneo de 15 metros de anchura.

El director insular de Infraestructuras e ITV, Rafel Gelabert, ha afirmado que "de esta manera ya estará listo para que pase la tuneladora cuando se hagan las obras del tren".

En este sentido, según ha informado la institución insular en nota de prensa este miércoles, la colaboración entre Consell y Govern ha permitido que el recorrido del tren se desplace hacia el sur, facilitando así la construcción de la nueva estación de Coll d'en Rebassa. Ademñás, ya se incluyen ajustes, como un aparcamiento disuasivo junto a la futura estación.

Gelabert ha explicado que el objetivo es "facilitar la construcción del tren de Llucmajor cuando se pueda empezar la obra, ya que un tramo de las dos infraestructuras pasa por el mismo espacio". La aprobación inicial del Tramo I está prevista para el tercer trimestre de 2025.

El tramo conectará la autopista del aeropuerto con el segundo cinturón que empieza en Son Ferriol, con el objetivo de "descongestionar la vía de Cintura".

Se trata, según Gelabert, del "proyecto más importante de esta legislatura", que tendrá un coste aproximado de 110 millones de euros y que forma parte del Plan de Mejora de Accesos a Palma.

La obra incluirá tramos subterráneos para minimizar el impacto paisajístico, como un túnel de 845 metros entre Coll d'en Rabassa y Camí Fondo, con dos carriles por sentido y calzadas separadas.

Además, se incorporará una red de carriles cívicos para peatones y bicicletas que conectará Coll d'en Rabassa, Son Ferriol, Marratxí y Palma.

Asimismo, se rediseñará el paso superior de Coll d'en Rebassa para alejar la conexión de la autopista y las zonas pobladas y evitar así molestias a los vecinos, ya que actualmente la carretera pasa "casi por encima de los tejados de sus casas".