Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, atendiendo a los medios sobre la Vía de Cintura - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha celebrado la previsible aprobación de la ley para regular la entrada de vehículos en la isla, destacando que entrará en vigor antes de la próxima temporada turística.

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios este martes antes de la aprobación definitiva de la ley en el pleno parlamentario.

El presidente insular ha recordado el estudio de carga que impulsó la institución insular en 2023, que señaló que cada año entran cerca de 400.000 vehículos en la isla. Este documento, ha continuado, fue el que llevó al Consell a poner en marcha la limitación.

Asimismo, el Consell está "a punto" de aprobar la ordenanza fiscal y de recibir el último estudio de carga que determinará el número máximo de vehículos que podrán entrar y el techo de coches de alquiler que podrán circular por la isla.

Una vez la institución cuente con este estudio, se fijarán estos techos máximos de vehículos que podrán circular a partir de la próxima temporada. Esta cifra se irá actualizando cada dos años según "la realidad" de la isla.

También ha resaltado que este mes de noviembre ya se dispondrá de la información de las más de 200 cámaras instaladas a lo largo de esta temporada.

En esta línea, ha asegurado que el Consell trabaja "a contrarreloj" para que esta regulación entre antes de la temporada turística que viene.

En cuanto al detalle de la ley, ha subrayado que se ha aprobado el registro de todos los vehículos con matrícula extranjera que llegan a Mallorca y que podrán circular un máximo de seis meses.

"Estamos muy contentos y muy satisfechos porque hoy aprobamos una medida histórica y valiente", ha destacado.