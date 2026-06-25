Galmés condena las agresiones sufridas por la banda mallorquina Fades

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.- Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha condenado las agresiones sufridas por la banda mallorquina Fades.

"Ninguna persona, artista o colectivo tiene que sufrir insultos, acoso o agresiones por ser quién es o por defender la libertad y la diversidad", ha señalado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press en el que ha trasladado a la banda el apoyo de la institución insular.

Los mallorquines Fades han denunciado públicamente agresiones por parte del público en los conciertos, amenazas y mensajes de odio en redes sociales.

El último incidente, según han indicado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, ocurrió este martes en un concierto en Vilassar de Mar (Barcelona), cuando desde el público les lanzaron hielos hasta entres ocasiones. Tras detener la actuación en varias ocasiones, optaron por cancelarla.

Según han indicado, se trata del tercer concierto en que han sufrido episodios similares, que suman a amenazas y odio generalizado en redes sociales.

"Sufrimos el auge de la extrema derecha directamente por ser personas queer y defender la lengua y la cultura catalanas. Este odio lo tenemos que reconvertir en fuerza para organizarnos y seguir ocupando espacios públicos", han apuntado.