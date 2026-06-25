Fades denuncia agresiones del público, amenazas y mensajes de odio en redes sociales

La banda mallorquina Fades. - @FADESFADESFADES

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los mallorquines Fades han denunciado públicamente agresiones por parte del público en los conciertos, amenazas y mensajes de odio en redes sociales.

El último incidente, según han indicado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, ocurrió este martes en un concierto en Vilassar de Mar (Barcelona), cuando desde el público les lanzaron hielos hasta entres ocasiones. Tras detener la actuación en varias ocasiones, optaron por cancelarla.

Según han indicado, se trata del tercer concierto en que han sufrido episodios similares, que suman a amenazas y odio generalizado en redes sociales.

"Sufrimos el auge de la extrema derecha directamente por ser personas queer y defender la lengua y la cultura catalanas. Este odio lo tenemos que reconvertir en fuerza para organizarnos y seguir ocupando espacios públicos", han apuntado.