Galmés presenta al Círculo de Economía de Mallorca la ley para regular la entrada de vehículos

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en el encuentro del Círculo de Economía de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha presentado la ley para regular la entrada de vehículos en la isla a los miembros del Círculo de Economía de Mallorca.

Lo ha hecho en un coloquio celebrado este jueves en Palma para abordar la coyuntura económica actual de la isla y los principales desafíos a los que se enfrenta, ha señalado la institución insular en un comunicado.

Galmés ha aprovechado para explicar esta ley, aprobada recientemente por el Consell, que ha calificado de "histórica y valiente". A su entender, la medida responde a un clamor social y busca revertir el impacto negativo encima de las empresas y la economía que suponen las retenciones en las carreteras.

"La presión creciente sobre las infraestructuras viarias perjudica la competitividad de las empresas, la imagen de Mallorca como destino turístico, así como, principalmente, el bienestar de los residentes", ha subrayado.

También ha defendido que la regulación nace del diálogo y del consenso tras haber mantenido más de una veintena de reuniones con los sectores y agentes implicados, entre ellos navieras y empresas de coches de alquiler.

Igualmente, ha asegurado que los problemas de movilidad no se solucionan con una única medida, detallando las iniciativas que ha adoptado el Consell en este sentido, por ejemplo, el plan de mejora de los accesos a Palma, el plan de viales cívicos, la modernización de la red vial secundaria o la mejora transporte público por parte del Govern.

Durante el encuentro, el presidente insular ha destacado el papel del Círculo de Economía: "Un espacio independiente y pensamiento crítico, con más de 30 años de historia, con el objetivo de impulsar la modernización de la economía de la isla y contribuir a la prosperidad, una finalidad compartida con el Consell de Mallorca".

A pesar del contexto de incertidumbre global, según Galmés, la economía de Mallorca está creciendo a un ritmo sólido en 2026 con una previsión de crecimiento del PIB del 2,5 por ciento, por encima de la media nacional y europea. Este hecho se explica, ha añadido, porque Mallorca se ha consolidado como destino turístico refugio.