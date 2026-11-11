Gamarra evita entrar en detalles sobre la reunión del abogado del PP con Koldo y recalca que pidieron 30 años de cárcel

Sémper: "El PP no ha ofrecido ni ha permitido que nadie ofrezca dinero a nadie en un procedimiento judicial"

PALMA/MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha evitado entrar en detalles sobre la reunión que supuestamente mantuvieron un abogado del partido y el exasesor ministerial Koldo García.

"Miren, para que quede claro. Lo que se le pidió fueron 30 años de cárcel. Para que quede claro, 30 años de cárcel en el juicio, 19 años de cárcel es la condena", ha dicho al ser preguntada, este miércoles antes de participar en un acto en Palma, por si existió o no ese encuentro y si en él el PP hizo algún tipo de ofrecimiento.

Estos días, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros cargos del partido han negado que el PP ofreciera dinero al exasesor ministeral Koldo García que, según las informaciones publicadas, asegura haber pactado con el hasta ahora abogado del PP el pago de sus defensas y de un millón de euros a cambio de información para "derrocar" a Pedro Sánchez.

GAMARRA: EL PP IMPULSA QUE TENGA QUE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA

Gamarra ha recordado que el exasesor "todavía tiene causas pendientes" y su partido "sigue impulsando que tenga que responder ante la justicia por todos los delitos que se cometieron". "Eso es lo más importante y sobre todo lo que está ahí", ha zanjado.

Cuando los periodistas le han pedido que aclarara si la reunión entre el abogado del PP y Koldo García existió o no, la 'popular' se ha retirado de los micros para dar paso a la presidenta del Govern, Marga Prohens. "Muchas gracias", se ha limitado a decir.

Unos días antes, la propia vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP admitió que se produjo un encuentro, aunque rechazó que se le ofreciera dinero.

El pronunciamiento de Gamarra, además, llega dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considerara que existen evidencias para que la Justicia investigue la supuesta reunión y volviera a exigir explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

SÉMPER NIEGA QUE EL PP OFRECIERA DINERO A KOLDO GARCÍA

También Sémper ha negado que el PP ofreciera dinero a Koldo García y ha señalado que un proceso judicial hay "dinámicas" de reuniones y encuentros entre abogados. "Lo que yo sí le puedo asegurar es que el PP no ha ofrecido ni ha permitido que nadie ofrezca dinero a nadie en ningún procedimiento judicial", ha abundado en un encuentro en Madrid organizado por 'Artículo 14'.

En este punto, ha recordado que el Partido Popular pidió una pena privativa de libertad de 30 años contra Koldo García y los tribunales "le impusieron una pena nada más y nada menos de 19 años".

"El PP lo que ha pedido es una pena privativa de libertad de las más grandes que se pueden pedir en un procedimiento de esas características", ha enfatizado, para añadir que Feijóo "nunca hubiera permitido que eso se hubiera producido" porque "es un hombre honrado, honesto y quiere que las cosas funcionen como deben de funcionar".

En cuanto a si teme que en campaña haya alguna sorpresa y pueda salir alguna grabación, Sémper ha dicho desconocerlo porque viven en "un sobresalto continuo en España". A su entender, "cualquier cosa es posible" si está Pedro Sánchez o el PSOE por medio. "Eso es otra de las cosas que hay que cambiar. Estamos en un sobresalto político permanente pero no provocado por el Partido Popular", ha añadido.

En este punto, ha señalado que lo que se está investigando es que "hubo una cloaca creada en Ferraz con el objetivo de eliminar o acosar a una magistrada que está investigando al entorno familiar del presidente del Gobierno", en alusión a la juez Beatriz Biedma.