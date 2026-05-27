García niega que la contratación del director de Gestión del Área de Salud pitiusa haya sido fraudulenta

La consellera de Salud del Govern balear, Manuela García Romero durante un desayuno Socio-Sanitario, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

EIVISSA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado este miércoles que la contratación del director de Gestión del Área de Salud pitiusa, Javier Marí, "no ha sido fraudulenta en ningún momento".

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Salud del Parlament, donde ha defendido el currículum y el trabajo de Marí en su primera etapa como director de Gestión, justificando así su posterior contratación para el mismo cargo.

"Para nosotros, la gestión de Javier Marí ha supuesto un avance significativo en la organización del Área de Salud pitiusa, destacando por la consolidación en la organización de un sistema complejo y eficiente", ha reiterado García, quien ha defendido que la labor de Marí ha contribuido a desarrollar un modelo de gestión "sólido y eficiente".

Asimismo, ha recordado que cargos como el de Javier Marí se caracterizan por la alta responsabilidad que conllevan, funciones directivas y necesidad de confianza. "No hay baremo de méritos", ha señalado a la hora de explicar cómo se designan.

En relación al cargo ibicenco, García ha relatado que la convocatoria se publicó en el BOIB en octubre de 2023, recibiéndose dos candidaturas para el puesto. En noviembre, y con una resolución de Salud, se publicó en el BOIB la elección de Marí como director de Gestión del Área de Salud en las Pitiusas.

García ha asegurado que durante un año y medio Marí demostró su valía en el puesto, aunque una comunicación anónima alertó sobre posibles irregularidades en su elección por el procedimiento de libre designación. Tras renunciar al cargo en agosto de 2025, Marí, ha dicho la consellera, demostró "una actitud de responsabilidad institucional", y ha recordado que se abrió después una nueva convocatoria en la que volvió a ser elegido.

Además, ha señalado la "complejidad" del Área de Salud pitiusa que atiende al año un millón y medio de asuntos clínicos.

García ha destacado que durante estos años Marí ha liderado un importante conjunto de inversiones en el Área de Salud, de hasta 5,6 millones de euros.

Por su parte, la diputada socialista Irantzu Fernández ha comenzado criticando que fue hace seis meses cuando solicitaron la comparecencia urgente de García y ha lamentado que la situación en Eivissa siga actualmente "igual o peor" en relación a la contratación "fraudulenta" de Marí.

Fernández ha denunciado que Marí ocupó durante casi dos años una plaza para la que no tenía la formación requerida, sin experiencia en sanidad y ha acusado a García de ser "cómplice de este fraude" al saber que Marí no tenía la titulación requerida, pero sí "el carnet del PP". "En vez de denunciar a este señor por haber cometido un fraude y cesar al gerente por ser conocedor y taparlo, volvió a sacar la plaza con requisitos que Marí podía cumplir y lo volvieron a contratar. Me parece obsceno", ha añadido.

Desde el Grupo Mixto han tachado de "impresentable" que García permitiera volver a sacar la plaza de director rebajando los requisitos.

El PP, por su parte, ha recordado que las explicaciones sobre este caso ya se dieron en sede parlamentaria "con total transparencia" y ha defendido "el enorme trabajo" de García al frente de la Conselleria. "La libre designación no significa enchufismo", han dicho los 'populares'.

"Hemos hecho una convocatoria acorde a la legalidad", ha concluido la consellera.