¿En qué gastan su dinero los hogares de Baleares? La vivienda y el transporte acaparan más de la mitad

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio por hogar en Baleares alcanzó los 37.812 euros en 2025, lo que supone una caída interanual del 1,2%, según la 'Encuesta de Presupuestos Familiares' publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo al gasto medio por persona, el archipiélago se situó, con 14.217 euros, lo que también supone un retroceso del 1,4% respecto al año anterior.

En cualquier caso, está ligeramente por encima de la media nacional (14.066 euros) y por detrás de comunidades como Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Madrid y La Rioja.

Por lo que respecta al gasto medio por unidad de consumo, Baleares se situó en los 21.343 euros, un descenso del 1,5% que sin embargo está por encima del promedio estatal, de 20.731 euros.

De cada 100 euros que gastaron los hogares baleares en 2025, 38,08 (14.419 euros en total) fueron para vivienda (no incluye compra), agua, luz, gas y otros combustibles.

Le siguieron el transporte (13,59%, 5.138 euros), los alimentos y bebidas no alcohólicas (13,08%, 4.945 euros) y los restaurantes y servicios de alojamiento (7,69%, 2.908 euros).