El gerente de SFM reconoce que se "equivocó" con su tuit que caricaturizaba a diputados del PSOE como muñecas hinchables

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, ha reconocido que se "equivocó" con su tuit que caricaturizaba a los diputados del PSOE como muñecas hinchables durante la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha indicado el responsable de los ferrocarriles de Mallorca en su comparecencia, a petición del PSIB, de este miércoles en el Parlament, para explicar su proyecto para la empresa de transporte público.

Orta fue tildado de "machista" y "misógino" por el diputado del PSIB Marco Antonio Guerrero durante un pleno en el Parlament por estas publicaciones en su cuenta de la red social X y ha admitido que en ese momento era "uno más de los millones de ciudadanos indignados" por el "cambio de opinión" de Sánchez, con respecto a la Ley de Amnistía a los líderes del procés.

"No estaba en mis intenciones ofender a las mujeres del PSOE pero sí a los diputados del PSOE; en mi opinión no ejercían dignamente su cargo y si fuera hoy, no lo hubiera hecho", ha manifestado.