Ginard se reúne con hoteleros de Playa de Palma para conocer sus proyectos de sostenibilidad. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha mantenido este jueves una reunión con la Asociación Hotelera de Playa de Palma para conocer la situación del destino, las necesidades del sector y los proyectos de sostenibilidad que desarrollan distintos establecimientos de la zona.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, durante el encuentro con la junta directiva de la asociación y su presidente, Pedro Marín, también se ha abordado la evolución de la actual temporada turística y Ginard ha presentado las principales líneas de actuación del departamento de Turismo y de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca para los próximos meses.

Posteriormente, el conseller ha visitado el hotel RIU Playa Park, donde la directora del establecimiento, Gina Noguer, le ha presentado diversas iniciativas de sostenibilidad impulsadas por la cadena.

Entre ellas figuran un proyecto desarrollado junto a Lafiore para transformar el vidrio reciclado de los hoteles en nuevas piezas artesanales y otra iniciativa que convierte los residuos orgánicos de los bufés en compost destinado a agricultores locales.

La cadena hotelera también le ha explicado su estrategia de transición energética, según la cual el 90 por ciento de la electricidad que consume a nivel mundial procede de fuentes renovables y el 100 por ciento de la energía utilizada en sus establecimientos de Baleares tiene origen renovable y se genera localmente gracias a un acuerdo con el Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca (Tirme).

Tras su visita, el conseller ha manifestado la voluntad del Consell de seguir trabajando con el sector para consolidar las prácticas responsables y la calidad y competitividad del sector turístico mallorquín.