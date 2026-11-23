Incendio forestal en Formentor. - CAIB

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha pedido garantizar la prevención y la respuesta adecuada a los incendios forestales durante todo el año y "superar la idea" de que solo son un problema los meses de verano después del fuego que, por el momento, ha quemado más de 260 hectáreas de vegetación en el cabo de Formentor, en el municipio mallorquín de Pollença.

Los ecologistas, en un mensaje publicado en sus redes sociales, ha recordado que pese a que en invierno las temperaturas son más bajas las masas forestales pueden presentar unas condiciones de sequedad que "favorecen el inicio y la propagación de los incendios".

Una situación que, a su parecer, es "cada vez más frecuente en esta nueva realidad climática" y que "obliga a repensar las estrategias de prevención y extinción".

El GOB ha pedido a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural que explique qué cambios estratégicos tiene previsto introducid para adaptar sus dispositivos de vigilancia, los protocolos de intervención y los medios disponibles ante este "nuevo escenario de riesgo".

Para los ecologistas, es "imprescindible" garantizar una capacidad de prevención y respuesta adecuada durante todo el año y no solo durante los meses tradicionalmente considerados como de mayor peligro de incendio.