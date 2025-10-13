El Gobierno destinará 1,6 millones de euros para la rehabilitación del Paseo de Ronda de las murallas de Palma

Archivo - Autoridades visitan las obras en el Baluard des Príncep en 2021. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 1,6 millones de euros para financiar de forma íntegra las obras de rehabilitación del Paseo de Ronda de las murallas de Palma.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, firmarán próximamente el protocolo general de actuación para finalizar estas obras una vez han recibido el visto bueno de la Junta de Gobierno municipal.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, el Gobierno aportará en total más de 10 millones de euros a la rehabilitación de este monumento, cuyas obras se iniciaron en 2018 y se tuvieron que interrumpir en 202 a causa de la pandemia del coronavirus.

Las obras han sido ejecutadas en un 93% y llevan paralizadas desde que la empresa adjudicataria se declaró en concurso de acreedores.

Los trabajos se han desarrollado en seis fases distintas y las dos que quedan por llevar a cabo corresponden al sector de las murallas del Baluard des Príncep. El departamento dirigido por la ministra Isabel Rodríguez prevé licitar los trabajos restantes antes de que finalice el año.

ACTUACIONES COMPLETADAS

Los trabajos pendientes de ejecutar correspondientes de la fase D del proyecto se dirigen a finalizar la urbanización del foso, la conexión del sistema de saneamiento, la construcción del puente y de la escalera que conecta la plaza de la Porta des Camp con el foso, así como el cerramiento de piedra de marés entre el foso y la avenida Gabriel Alomara y los elementos de urbanización de la plaza.

Las correspondientes a la fase F, por su parte, se centran en la finalización del revestimiento y del sistema de recogida de aguas e iluminación, la ejecución del cielo raso del porche de acceso y de los pasamanos de las rampas exteriores, la colocación de puertas correderas para el cerramiento del edificio, acabados interiores, mobiliario fijo de la recepción, la ejecución de nuevo arbolado y la ampliación del sistema de riego en el espacio público ubicado frente al edificio.

Esta actuación se realizará en el marco del Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, que consiste en la ejecución de obras relevantes de rehabilitación del patrimonio arquitectónico español, contribuyendo a la creación, mejora o mantenimiento de equipamientos, dotaciones o servicios de interés o uso público.

En estos casos, el Ministerio actúa como órgano de contratación de las obras, estando asignada una inversión en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025 de en torno a 24 millones de euros a este programa, que lleva funcionando desde 1988 y en el que se han invertido ya más de 600 millones de euros.