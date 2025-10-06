El Gobierno indica que será necesaria la autopsia de la mujer muerta en Formentera para esclarecer si es crimen machista

Publicado: lunes, 6 octubre 2025 13:37

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha indicado que la Guardia Civil continúa investigando la muerte de la mujer de 45 años en Es Pujols (Formentera) y que será necesario conocer los resultados de la autopsia para determinar si se trata de un asesinato machista.

En declaraciones a los medios este lunes, tras ser preguntado por la cuestión, Rodríguez ha afirmado que todas las posibilidades siguen abiertas.

Este suceso, ha continuado, coincidió con otra agresión, en este caso "claramente de carácter machista", cuando un hombre presuntamente apuñaló a su ex pareja, también en Formentera.

