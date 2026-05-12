El Gobierno licita la construcción del nuevo centro de control aéreo de Baleares en Marratxí

Render del futuro centro de control. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Enaire, el traslado de la sede de la Dirección Regional de Navegación Aérea Balear, incluyendo la construcción del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Baleares, a terrenos del aeródromo de Son Bonet, en Marratxí.

El gestor estatal de navegación aérea licitará el expediente de construcción mediante un procedimiento abierto por un importe de 81,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 32 meses, según ha indicado en un comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

La nueva sede de la Dirección Regional de Enaire en Baleares permitirá reubicar el Centro de Control de Tránsito Aéreo que actualmente se encuentra en el aeropuerto de Palma al nuevo emplazamiento.

De esta forma, la parcela actual del aeropuerto de Palma se libera para los trabajos que Aena está realizando como parte de sus planes de reforma y mejora en el aeropuerto.

El proyecto de traslado permitirá a Enaire ampliar y modernizar su Centro de Control en Baleares para dotarlo de la tecnología de navegación aérea más avanzada y disponer de una nueva sala de contingencia separada físicamente de las instalaciones actuales, con el objetivo de aumentar la resiliencia de los servicios que presta a todas las aeronaves que llegan y salen de todo el archipiélago balear, reforzando la redundancia y seguridad del sistema.

El nuevo emplazamiento permitirá realizar de forma más eficiente toda la adecuación tecnológica que forma parte del Plan Estratégico de Enaire 2030.

La mejora tecnológica y operativa de las dependencias de Enaire en Baleares asegurará una mayor eficiencia en la gestión del transporte aéreo en dicha Comunidad Autónoma, optimizando además la sostenibilidad medioambiental.

La ubicación elegida para el nuevo Centro de Control de Baleares en coordinación con Aena permitirá desarrollar las obras de construcción en una parcela independiente dentro del aeródromo de Son Bonet, sin interferencia con las operaciones actuales, garantizando así una transición operativa segura, eficiente y planificada.

CUATRO MÓDULOS

La nueva sede de la Dirección Regional de Navegación Aérea de Enaire en Baleares estará conformada por cuatro módulos constructivos, cada uno con un carácter funcional específico.

En primer lugar, el Edificio Principal (Centro de Control de Tránsito Aéreo y oficinas) con núcleo operativo del centro, destinado al control del tráfico aéreo en tiempo real.

En este módulo también se ubicarán oficinas que complementen el uso operativo.

El segundo es el Centro de Formación, Simulación y Contingencias, con infraestructura complementaria de respaldo, concebida para garantizar la continuidad operativa ante contingencias; además actuará como centro de simulación y formación.

Al mismo tiempo, se prevén dos módulos secundarios de Sistemas de Apoyo y de Control de Accesos.

El traslado y construcción del Centro de Control de Baleares es uno de los pilares del nuevo plan estratégico de Enaire, el denominado Plan de Vuelo 2030, y representa una oportunidad estratégica de modernización, alineada con los objetivos de crecimiento, eficiencia y mejora del sistema de navegación aérea nacional.

De hecho, se concibe como una instalación clave para la gestión del espacio aéreo del arco mediterráneo, con garantías de funcionamiento continuo adaptable a los desafíos futuros.

El proyecto de construcción contempla actuaciones y medidas para impulsar y reforzar la sostenibilidad medioambiental, impulsar su integración paisajística y el ahorro hídrico, así como de conservación del patrimonio.

De hecho, el nuevo Centro de Control contará con materiales y diseños alineados con los requisitos medioambientales y con la integración arquitectónica en el entorno. El 35% de su superficie serán espacios verdes y plazas de aparcamiento.

En el aspecto socioeconómico, el proyecto contribuirá a fortalecer la economía local y regional, con efectos positivos permanentes sobre el empleo y la actividad empresarial.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS

Enaire, según han explicado, optó por trasladar su sede de Dirección Regional en Baleares, incluyendo al Centro de Control, después de un pormenorizado análisis de distintas opciones en el que primó la optimización de recursos públicos y de sus infraestructuras.

De hecho, la necesidad de disponer de accesos directos eficientes para los servicios propios y de apoyo del Centro de Control de Palma obligaba a la asunción de importantes inversiones que, a largo plazo, hubieran podido resultar ineficientes debido a la indisponibilidad suficiente de espacios en la parcela actual, dentro de un recinto aeroportuario que está embebido en un proyecto de reforma y mejora.

El análisis de los distintos escenarios decantó la opción del traslado al aeródromo de Son Bonet como la alternativa más eficiente, sostenible y de futuro para los servicios que presta Enaire en el espacio aéreo del archipiélago balear.