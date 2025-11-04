El Gobierno prevé gestionar en el próximo trimestre más del 80% de las solicitudes de las ayudas por la dana de Ibiza

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anticipado desde el Senado que la intención del Gobierno es que en los próximos tres meses se hayan gestionado más del 80% de las solicitudes de las ayudas por las graves inundaciones que afectaron hace unas semanas a la isla de Ibiza.

Así ha informado Cuerpo en la sesión de control al Gobierno en el Senado al ser preguntado por el parlamentario de las Pitiusas Juanjo Ferrer, por el calendario que maneja el Consorcio de Compensación de Seguros de pago de las indemnizaciones previstas.

El titular de Economía ha garantizado que la respuesta que va a dar el Consorcio para las inundaciones de Ibiza "será igual de ágil y eficaz" que en el caso de la dana de Valencia, porque el Gobierno ya está "implementando las mejoras de los procedimientos".

De hecho, el ministro Cuerpo ha ofrecido una serie de datos de las solicitudes que se han presentado ante el Consorcio, que ascienden a día de hoy a las 3.933, de las cuáles 1.200 son relativas a viviendas y 552 respecto a establecimientos comerciales.

En total, se han gestionado hasta el momento el 20% de estas solicitudes, 738 en total, precisando que las que "siempre tardan un poco más" son las que tienen que ver con las industrias, "puesto que es más difícil hacer la valoración de los daños con respecto a las pólizas en estos casos".

Además, Cuerpo ha aclarado que en los 114 expedientes que se consideran que se va a alargar esta valoración, ya se les han adelantado anticipos con respecto a las cantidades que van a cobrar finalmente.