El Gobierno retira el veto a la ley de cogestión aeroportuaria

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha retirado finalmente el veto a la tramitación de ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso, según ha informado este martes el diputado de MÉS per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal.

Según ha señalado Vidal, tras la "presión" ejercida al Gobierno central se ha conseguido que el Ejecutivo retire este veto a esta ley impulsada por MÉS per Mallorca y Més per Menorca que, ha dicho, quieren debatir en el Congreso de los Diputados.

Vidal se ha mostrado satisfecho por este "paso adelante" y ha indicado esperar que se superen todos los obstáculos, aunque ha añadido que este martes han demostrado el "peso" que su formación tiene en el Estado.

Cabe recordar que el Gobierno se había opuesto a la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso argumentando que supondría una reducción de los ingresos de Aena que se tendría que compensar con financiación de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.

En un escrito registrado en el Congreso, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales trasladaba su rechazo a la proposición de ley justificando una reducción de ingresos como consecuencia de la congelación de tarifas aeroportuarias y de una posible limitación del crecimiento del tráfico aéreo.

En concreto, indicaba que la aprobación de la ley tendría un "efecto directo" en las tarifas y el tráfico aéreo, con una repercusión económica "muy significativa" en la cuenta de resultados de Aena y, por ende, en los dividendos.

Ello, señalaba, supondría una merma en la partida de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, que debería compensarse a través de una transferencia de capital de la Secretaría de Estado de Transportes.

El Gobierno estimaba que, al no producirse el incremento del tráfico previsto en 2026 en los aeropuertos de las Islas (manteniendo los 47,2 millones de pasajeros de 2025 y no 49 millones), los ingresos de Aena se reducirían en 32,5 millones de euros.

Entre otros cálculos para justificar su oposición, la Secretaría de Estado subrayaba que si se mantiene la tarifa aeroportuaria media en la red de Aena de 2025, en lugar de la aprobada para 2026, se dejarían de ingresar 32,9 millones de euros.

Con todo, sostenía que la aprobación de la ley de cogestión aeroportuaria "es susceptible" de producir una disminución de ingresos que habría que compensar a través de una transferencia de capital de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que produciría un aumento de los créditos en los PGE.