Prohens afea al Gobierno el "veto" a la ley de cogestión aeroportuaria y asegura que el PP "quiere que se tramite"

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, en rueda de prensa - PP

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha cargado contra el Gobierno de España por el "veto" al debate en el Congreso de los Diputados de la ley de cogestión aeroportuaria y ha asegurado que el PP "quiere que siga la tramitación".

Así se ha expresado Prohens este lunes en una rueda de prensa tras celebrar las jornadas parlamentarias para dar inicio al curso político al ser preguntada por el rechazo del Gobierno a esta ley, aprobada en el Parlament.

La 'popular' ha criticado que los argumentos del Ejecutivo central sean "que hay que continuar aumentando el número de vuelos a las Islas porque sino Aena perderá capacidad económica" y que "afectaría a la actividad inmobiliaria".

Según Prohens, este razonamiento choca con la política contra la masificación turística de los socialistas en Baleares: "Dice el Gobierno del PSOE, que este verano se ha manifestado contra la saturación, que no se puede debatir la ley".

Así, ha pedido explicaciones a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y también a MÉS. "Se hacen los indignados pero son socio del Gobierno", ha sostenido.