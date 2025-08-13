Golpes de calor y enfermedades en perros y gatos: consejos para proteger a las mascotas en verano

El veterinario Manu Ruiz incide en la importancia de refrescar a perros y gatos y evitar paseos en las horas centrales del día

PALMA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los perros y gatos están expuestos en verano a golpes de calor, entre otras afecciones, que se pueden evitar en cierta medida siguiendo una serie de recomendaciones, entre ellas, refrescar a las mascotas y evitar las horas centrales del día para salir a pasear.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el veterinario Manu Ruiz, de la Clínica La Ribera y vocal en Baleares de la Asociación Española de Veterinarios de Pequeños Animales (Avepa), que ha señalado también los parásitos, garrapatas y problemas de atopia como las complicaciones más habituales que pueden sufrir estos animales en verano.

Precisamente, ha afirmado que los perros y gatos sufren cada vez menos golpes de calor gracias a la concienciación de la población que toma medidas ante las altas temperaturas y evita, entre otras cuestiones, dejar a las mascotas en coches o terrazas al sol.

En concreto, las clínicas veterinarias reciben cada vez menos animales con esta afección, que se produce cuando el cuerpo supera los 40 grados de temperatura. "La concienciación ha hecho que la gente no se deje el perro en el coche", ha afirmado, a la vez que ha recordado que dentro de un vehículo se puede alcanzar una temperatura de entre 20 y 30 grados superior a la de la calle. Si un animal alcanza los 42 grados, ha advertido, "es muy difícil bajar la temperatura" y en unos días lo más probable es que fallezca.

SÍNTOMAS Y CAUSAS

Entre las principales causas de los golpes de calor en perros, Ruiz ha apuntado a la exposición al sol durante horas por ejemplo en una terraza, con agua o sin, y a los paseos en las horas de calor en los que el ejercicio agrava la situación. Todo ello, puede provocarle al animal un golpe de calor.

Entre los síntomas, el perro comienza a jadear de forma excesiva, babea y no puede continuar caminando. En este caso, el veterinario recomienda primero de todo buscar agua templada, nunca fría, y bañarlo.

¿QUÉ HACER SI SUFRE UN GOLPE DE CALOR?

Si el perro sufre un golpe de calor en una excursión o cerca de una playa, ha indicado, lo primero que hay que hacer es meterlo en el agua y, en segundo lugar, llevarlo al veterinario. "A veces nos volvemos locos llamando al veterinario y se nos olvida que tenemos una manguera en la terraza", ha dicho.

Por otro lado, ha subrayado que los perros braquicéfalos, que son aquellos que tienen un cráneo corto y ancho y un hocico chato, son más propensos a sufrir golpes de calor, puesto que para estos animales jadear supone un esfuerzo extra.

Con estos perros, ha insistido Ruiz, hay que tener "muchísimo cuidado" en verano y tenerlos "bien controlados". Por ejemplo, recomienda sacarlos a pasear por la noche, mojarlos un poco antes de salir al exterior y que siempre tengan agua a su disposición.

LOS GATOS TAMBIÉN PUEDEN SUFRIRLO

En cuanto a los gatos, según ha apuntado, son animales que toleran más el calor, aunque las precauciones a seguir son las mismas que con los perros. En este caso, aconseja encender el ventilador en plena ola de calor aunque no haya nadie en casa y, eventualmente, el aire acondicionado, sobre todo, en gatos braquicéfalos, persas o exóticos.

Además de los golpes de calor, Ruiz ha afirmado que en verano los perros y gatos están más expuestos a parásitos, garrapatas y pulgas, así como a espigas en diferentes partes del cuerpo, una patología "muy común" en esta época del año.

También la humedad y el calor pueden afectar negativamente a animales que tienen problemas de atopia, que están bien en invierno pero que en verano se pueden descompensar.

Las principales recomendaciones que hace Ruiz ante las altas temperaturas son evitar la exposición al sol, refrescarlos antes de salir a la calle o en casa, y, además, proteger las almohadillas de los perros con vaselina o pomada para evitar que se quemen al salir al exterior.