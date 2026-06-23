El Govern abre una convocatoria de ayudas para empresas innovadoras dotada con 1,8 millones de euros

El conseller de Empresa, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, con representantes de empresas innovadoras. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha publicado este martes en el BOIB la convocatoria de ayudas destinada a las agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) de Baleares --también conocidas como clústeres--, que contará con un presupuesto de algo más de 1,8 millones de euros para los ejercicios 2026 y 2027.

Esta línea de ayudas, cofinanciada en un 60% por el Programa Feder 2021-2027, tiene como finalidad consolidar las estructuras de gestión de los clústeres baleares y reforzar su capacidad para impulsar proyectos colaborativos de innovación, transferencia de conocimiento e internacionalización, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Las agrupaciones empresariales innovadoras constituyen un elemento "clave" del ecosistema de innovación de Baleares, ya que favorecen la cooperación entre empresas, centros tecnológicos, universidades, centros de investigación y administraciones públicas.

Esta colaboración contribuye a aumentar la competitividad empresarial, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y avanzar hacia un modelo económico "más diversificado, sostenible y basado en el conocimiento".

La convocatoria prevé una dotación de casi 563.000 euros para el año 2026 y de 1,25 millones para el año 2027. Las ayudas permitirán financiar hasta el 50% de los gastos subvencionables relacionados con el funcionamiento ordinario de los clústeres, incluidos los gastos de personal, administración, promoción, coordinación, actividades de dinamización, participación en redes y servicios especializados de apoyo a las empresas.

El importe máximo de la subvención será de 125.000 euros por beneficiario y anualidad. Además, las entidades beneficiarias podrán recibir un pago anticipado del 100% de la ayuda concedida, con el objetivo de garantizar la disponibilidad financiera necesaria para ejecutar las actividades subvencionadas.

Podrán optar a estas ayudas las agrupaciones empresariales innovadoras inscritas en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras de Baleares que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Para la anualidad de 2026, el plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOIB. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica del Govern.

"Con esta convocatoria, el Govern reafirma su compromiso con el impulso de la innovación empresarial y con el fortalecimiento de los clústeres como agentes estratégicos para la transformación económica de Baleares", han resaltado desde la Conselleria.