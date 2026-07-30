El Govern actúa en siete torrentes de Menorca durante el mes de junio

Limpieza torrentes en Menorca durante el pasado mes de junio de 2026 - CAIB

MENORCA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado este jueves de la ejecución durante el mes de junio de actuaciones de mantenimiento, conservación y mejora en siete torrentes de Menorca.

En concreto, han subrayado que los trabajos de limpieza y desbroce han abarcado 1.663 metros lineales de cauce, a los que se suman diferentes intervenciones para reconstruir muros y paredes dañados, acondicionar encauzamientos y proteger caminos.

Las actuaciones se han desarrollado en los torrentes de Binialàs, Son Patrici, Carbonell, Mont Palau, Monte Toro y Santa Catalina, así como en el torrente situado junto al polígono industrial de Ferreries, afluente del torrente de Son Granot.

Según han explicado, la mayoría de los trabajos de limpieza se ha concentrado en el torrente de Santa Catalina, en Maó, donde se ha actuado en tres tramos que suman 608 metros. La intervención ha incluido la eliminación de cañas y rizomas mediante medios manuales y mecánicos, así como la ejecución de una protección junto al Camí d'Egipte para evitar su descalce.

Por su parte, en Es Mercadal han acondicionado 300 metros del torrente de Carbonell mediante trabajos manuales de limpieza y desbroce selectivo, adaptados a su ubicación en un espacio natural protegido. Las tareas continuarán en otros 450 metros durante los próximos meses.

También en Es Mercadal, se ha actuado sobre 200 metros del torrente de Mont Palau, donde se han llevado a cabo trabajos de limpieza mecánica, acondicionamiento del cauce y retirada de aproximadamente 1.000 metros cúbicos de tierras acumuladas. La actuación tendrá continuidad para mejorar el desagüe y reducir el riesgo de desbordamientos.

Asimismo, la Conselleria ha indicado que en el torrente de Monte Toro se han limpiado 25 metros de cauce ocupados por cañas y vegetación y se ha reconstruido una pared de encauzamiento de 20 metros de longitud. En Binialàs se ha restituido una pared seca de 25 metros que había sido derribada por un desbordamiento.

Por otra parte, en Ferreries se ha reparado el muro que sostiene el camino de Son Vives, junto a la intersección con el camino de la Marcona, y se han limpiado 265 metros del torrente de Son Patrici. El muro reconstruido tiene ocho metros de longitud y cuatro metros de altura.

Además, en el afluente del torrente de Son Granot situado junto al polígono industrial de Ferreries se ha continuado la reconstrucción del encauzamiento. Durante junio se han ejecutado aproximadamente 93 metros de muros de mampostería y se han limpiado otros 265 metros de cauce. Está previsto finalizar esta intervención durante el mes de julio.