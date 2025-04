El Govern admite que la ley de memoria "no es una línea roja" en la negociación de los presupuestos con Vox

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha reconocido este viernes que la derogación de la ley de memoria democrática, cuestión sobre la que Vox ha vuelto a insistir, "no es una variable clave ni una línea roja" en la negociación para unos nuevos presupuestos autonómicos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa ha defendido la discreción en las negociaciones con los de Santiago Abascal de cara a lograr la aprobación unas nuevas cuentas autonómicas.

"En un momento dado se acordó la posibilidad de derogarla, luego por otras circunstancias no llegó a derogarse. No es una cuestión relevante, no es relevante en la negociación de los presupuestos. Para nosotros lo importante es la ley de fosas", ha señalado el conseller.

Costa ha explicado que sobre la mesa de las negociación, "que están mucho mejor que hace un mes", hay muchas variables, como la cuestión lingüística sobre las que, ha matizado, "las líneas rojas del Govern son las mismas".

Preguntado por la posibilidad de ampliar el presupuesto para el plan piloto de la libre elección de lengua, se ha referido de nuevo a la discreción en las conversaciones con Vox.

En relación a la posibilidad de que este segundo intento de alcanzar un acuerdo con Vox no llegara a fructificar, ha rechazado hacer futuribles en cuanto a la posibilidad de que este extremo diera la legislatura por liquidada.

"Es difícil pronunciarse sobre estos futuribles. Vamos a ver qué pasa", ha concluido Costa recordando que la prórroga de los presupuestos sólo lleva unos meses, "lo que no es una situación dramática".