El Govern afirma que 10.000 licencias de VTC "son una barbaridad" y trabaja para tramitarlas con seguridad jurídica

Archivo - Conductores de VTC - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha considerado que 10.000 nuevas licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) en Baleares "son una barbaridad" y ha asegurado que el Govern trabaja para que la tramitación de las mismas se haga con seguridad jurídica y que se den "las que pueda absorber el territorio".

Así lo ha apuntado este jueves en declaraciones a los medios, después que la agrupación de Taxis-Pimem pidiera al Govern el rechazo a la concesión de estas licencias tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que reclama al Ejecutivo la tramitación de solicitudes suspendidas.

Según ha explicado Del Valle, la sentencia obliga a tramitar 600 autorizaciones que se solicitaron en 2022 y fueron denegadas, así como más de 10.000 solicitudes de VTC, la mayoría de 2023, que fueron suspendidas también.

Con la ley aprobada por unanimidad en 2024 en el Parlament, se decretó que no se concederían licencias hasta disponer del reglamento de taxi VTC, que determinará cómo se darán las licencias y que, ha apuntado, está en fase final de tramitación.

La directora general ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" al sector, señalando que el Ejecutivo trabaja para que Baleares tenga las licencias "que necesita y que el territorio pueda absorber". "Es evidente que 10.000 licencias no supondrán una mejora en la movilidad", ha dicho.

Igualmente, ha expuesto que las solicitudes de las licencias se tienen que tramitar, no revisar, y que así se hará una a una. "Conforme a cada una iremos diciendo si sí o si no", ha añadido.