El Govern amplía al 31 de agosto el plazo para adherirse a los autoconsumos compartidos del IBE

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través del Instituto Balear de la Energía (IBE), ha ampliado hasta el 31 de agosto de 2026 el plazo para inscribirse en los cinco autoconsumos compartidos que actualmente tienen abierta la participación ciudadana.

Según ha informado en un comunicado, la ampliación afecta las instalaciones del ParcBit, el CEIP Camilo José Cela de Palma, Santa Maria del Camí, Cas Serres (Eivissa) y Sant Josep de sa Talaia.

Este modelo permite que particulares, empresas y autónomos consuman energía solar generada en instalaciones públicas próximas, sin necesidad de disponer de un tejado propio, instalar placas fotovoltaicas o asumir su mantenimiento. La energía consumida se descuenta de la factura eléctrica, sin tener que cambiar de compañía comercializadora.

En Mallorca, la convocatoria del ParcBit está abierta a los titulares de suministros situados a menos de cinco kilómetros de la instalación. Las pérgolas fotovoltaicas de los aparcamientos disponen de 3.600 kW de potencia y se dará prioridad a las empresas y entidades ubicadas dentro del parque. También pueden presentar la solicitud los particulares y las empresas situados dentro del radio establecido.

En el caso del CEIP Camilo José Cela de Palma y del CEIP Melcior Rosselló y Simonet de Santa Maria del Camí, cada instalación dispone de 100 kW de potencia, de los cuales 70 kW están reservados a la participación de familias y actividades económicas del entorno.

En Eivissa, el autoconsumo compartido de Cas Serres también cuenta con 100 kW de potencia, con 70 kW abiertos a la ciudadanía. La instalación situada en la escoleta de Sant Josep dispone de 20 kW, de los cuales 14 kW se destinan a familias y pequeñas empresas. En todos los casos, el contador del suministro tiene que estar situado a menos de cinco kilómetros de la instalación.

La cuota anual es de 100 euros por cada kW asignado en las instalaciones del CEIP Camilo José Cela, Santa Maria del Camí, Cas Serres y Sant Josep. En el ParcBit, la cuota es de 100 euros por cada 1,25 kW, y la potencia se asignará teniendo en cuenta el consumo de cada participante.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de agosto a través de los formularios disponibles en el web del IBE o presencialmente en las Oficinas para la Transición Energética de Baleares, donde las personas interesadas pueden recibir información y asesoramiento para completar el proceso.