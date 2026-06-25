El Govern amplía el crédito para cubrir las subvenciones de los viajes del Imserso para Menorca y Pitiusas

EIVISSA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ampliado el crédito para cubrir las solicitudes de subvención de los viajes del Imserso de Menorca, Eivissa y Formentera que deban hacer escala en Mallorca.

Con la ampliación de 12.000 euros del importe original, las ayudas para este 2026 serán de 37.500 euros, según ha informado este jueves la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

De esta manera, podrán satisfacerse todas las peticiones de personas mayores residentes en Menorca, Eivissa y Formentera que necesitan desplazarse a Mallorca para realizar un viaje del Programa de Turismo del Instituto de Personas Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Con este incremento, la ayuda será de un importe de 37.500 para 2026.

Por el momento, se han recibido 281 solicitudes, 200 de Menorca y 81 de Eivissa. De ellas, se han concedido 140 de Menorca y 45 de Eivissa.

Las solicitudes presentadas suman un total de 26.195 euros. Por este motivo, era necesaria la ampliación de crédito, según ha destacado el Govern.

La finalidad de esta convocatoria que se implantó en 2024 es que todas las personas mayores residentes en Baleares disfruten de un ocio de calidad en igualdad de oportunidades, de manera que la residencia en las islas de Menorca, Eivissa y Formentera no suponga una desventaja a la hora de participar en programas dirigidos al desarrollo de actividades culturales y recreativas, con la contribución a la mejora de la salud y la calidad de vida, la promoción del envejecimiento activo y el fomento de la autonomía personal, así como la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal de las personas mayores.

La subvención consiste en un importe máximo de 150 euros por persona beneficiaria individual o de 200 euros en el caso de que la persona beneficiaria viaje con una persona acompañante.