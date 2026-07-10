El Govern apela a la responsabilidad y prevención ante las altas temperaturas y el riesgo de incendios forestales

Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a extremar las precauciones y la prevención ante las altas temperaturas previstas para los próximos días y el riesgo elevado de incendios forestales.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha recordado, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que la prevención es la mejor herramienta en estas situaciones, apelando a la responsabilidad de todos los ciudadanos.

Costa ha recordado que las elevadas temperaturas pueden tener consecuencias muy graves para la salud, especialmente para las personas más vulnerables (niños, personas mayores, con enfermedades crónicas y trabajadores en el exterior).

Ante altas temperaturas, el 112 aconseja buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua, comer ligero, cerrar las persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse siempre protección solar, incluso cuando no se está expuesto directamente al sol.

También recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas de máxima insolación (entre las 12.00 y las 16.00 horas), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, así como no dejar menores, personas mayores ni animales dentro del coche con las ventanas cerradas.

El portavoz ha hecho hincapié también en el riesgo de incendio forestal en el archipiélago, que se encuentra en el máximo nivel de riesgo.

El Govern ha recordado la importancia de informarse a través de los canales oficiales --del Ejecutivo, de Emergencias y los avisos de la Aemet-- y de llamar al 112 en caso de emergencia.