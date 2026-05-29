El Govern aprueba un nuevo decreto de cooperación con mayor capacidad de respuesta ante emergencias

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el Decreto del régimen especial de las ayudas en el ámbito de la cooperación para la transformación global, con una mayor capacidad de adaptación ante situaciones de emergencia excepcionales o crisis internacionales.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha señalado en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern que esta noramtiva actualiza el marco regulador de las subvenciones y ayudas en materia de cooperación internacional y lo adapta a la Ley 8/2023 de cooperación para la transformación global.

La nueva regulación sustituye el decreto aprobado en 2018 y responde a la necesidad de adecuar el sistema vigente a los cambios normativos producidos durante los últimos años, así como incorporar nuevos mecanismos de gestión adaptados a la realidad actual de los proyectos de cooperación internacional.

Así, ha explicado el Govern, el decreto establece un modelo de cooperación más estratégico, flexible y abierto, con una mayor capacidad de adaptación ante contextos cambiantes y situaciones de emergencia excepcionales, especialmente en actuaciones vinculadas a emergencias humanitarias, crisis internacionales o proyectos desarrollados en entornos especialmente complejos.

Entre las principales novedades, ha destacado la revisión de los procedimientos administrativos vinculados a la concesión, ejecución y justificación de las ayudas, con el objetivo de hacerlos más operativos y adecuados a las características específicas de los proyectos de cooperación internacional.

Esta revisión, según el Ejecutivo, no reducirá en ningún caso las garantías, los mecanismos de control ni los requisitos exigidos a las entidades beneficiarias.

En este sentido, el decreto mantiene las obligaciones de solvencia, justificación y cumplimiento normativo por parte de las entidades que opten a las subvenciones, a la vez que establece criterios más claros y homogéneos en la tramitación de los expedientes.

Asimismo, la nueva regulación permite introducir modificaciones en los proyectos subvencionados cuando concurran circunstancias de emergencia excepcionales que afecten al desarrollo de las actuaciones, tales como conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias, siempre bajo autorización administrativa y sin alterar los objetivos esenciales de los proyectos.

El decreto regula tanto las subvenciones otorgadas en régimen de concurrencia competitiva como las concedidas de forma directa y amplía los posibles beneficiarios de dichas ayudas, incorporando nuevas fórmulas de participación y colaboración entre entidades previstas en la Ley 8/2023.

La normativa también adapta la regulación autonómica a los nuevos criterios estatales y europeos en materia de cooperación internacional y refuerza aspectos relacionados con la seguridad jurídica, la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.