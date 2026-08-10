El Govern asegura que comparte las reivindicaciones de la manifestación de Sóller y defiende que ha tomado medidas

Decenas de personas durante una manifestación contra la masificación turística en Sóller. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha asegurado este lunes que comparte las reivindicaciones de la manifestación contra la turistificación del pasado sábado en Sóller y ha defendido que se han tomado medidas y ha celebrado que se desarrollara en un clima de tranquilidad.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha señalado en declaraciones a los medios tras presentar una guía de consejos ante inundaciones para comercios que "este Govern, que desde el primer momento, ha sido muy consciente de que las Islas no pueden seguir creciendo" y que "tienen que tener un tope".

Según ha destacado, se está trabajando en ello con la eliminación de plazas o poniendo medidas "para ir contra la oferta ilegal" que se lleva a cabo, principalmente, durante los meses de verano. "El Govern es muy consciente de que Baleares necesita parar, no seguir creciendo y poner medidas", ha explicado Estarellas.

Por otro lado, ha expresado su "máximo respeto" por la manifestación de Sóller, que se produjo en un "clima de tranquilidad, reivindicación y dentro de un margen de convivencia".