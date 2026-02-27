El Govern autoriza un contrato de 1,8 millones para ciberseguridad en el sistema sanitario

Archivo - Hospital Son Llàtzer. - CAIB - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la contratación de servicios de ciberseguridad para proteger el IbSalut, con un contrato de 1,8 millones de euros con una duración de 24 meses.

Según ha informado el portavoz del Govern, Antoni Costa, este contrato de dos años, extensible 24 meses más, tiene el objetivo de reforzar las capacidades de la Oficina de Seguridad del Servicio de Salud frente al incremento de las amenazas avanzadas, la evolución normativa y el uso de la inteligencia artificial en entornos clínicos.

Por su parte, la Conselleria de Salud ha señalado que, desde su creación hace más de 16 años, la Oficina de Seguridad ha desempeñado un papel clave en la consolidación de un modelo avanzado de seguridad de la información.

Uno de sus principales hitos fue la certificación del Servicio de Salud en el Esquema Nacional de Seguridad en categoría alta, obtenida en 2023, convirtiéndose en el primer servicio de salud autonómico en lograrla y consolidándose como referente estatal en materia de ciberseguridad.