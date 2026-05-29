El Govern autoriza el contrato de mantenimiento de las vías de SFM

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PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el contrato de mantenimiento y conservación de la infraestructura y superestructura de vía de la red ferroviaria de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), con un presupuesto de 11,9 millones de euros.

Según ha informado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos, el contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales adicionales.

El nuevo contrato, resultante del proceso de licitación que ahora se inicia, supondrá un incremento de la inversión de un 127 por ciento respecto al actual. Mientras que en el anterior contrato el presupuesto de licitación anual era de 1,7 millones de euros, en el nuevo aumenta hasta los 3,9 millones.

Este aumento de recursos responde a la voluntad del Govern de continuar reforzando un servicio público esencial y de adaptarlo a las necesidades actuales de la red ferroviaria.

La actuación permitirá garantizar el mantenimiento óptimo de todos los elementos de la superestructura de vía con el nivel adecuado de seguridad y fiabilidad, así como de la infraestructura sobre la que se apoya la vía para que cumplan adecuadamente las funciones para las que están previstos.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de mejora de la seguridad ferroviaria impulsada por el Govern y SFM en los últimos años y que incluye, entre otras medidas, la implantación progresiva del sistema Ertms ('European Rail Traffic Management System').