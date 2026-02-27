El Govern califica de "simbólica" la declaración de Esporles como mercado residencial tensionado

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, este viernes en rueda de prensa tras el Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha calificado de "simbólica" la declaración de Esporles como mercado residencial tensionado al considerar que no es competencia del Ayuntamiento.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha afirmado que "la declaración de Esporles es puramente simbólica" y se ha mostrado en contra de su aplicación al considerar que se trata de una medida "populista" y "que no funciona".