El Govern y CEX destacan la desaladora de Palma como ejemplo de sostenibilidad

El Govern y CEX visitan la desaladora de Palma - CAIB

PALMA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern y una delegación de la Asociación Nacional de Centros Promotores de la Excelencia (CEX) han visitado este miércoles la desaladora de Palma como ejemplo de buena práctica empresarial en el ámbito de la sostenibilidad.

La visita responde al premio que CEX otorgó en 2020 a la empresa Suez Idam Badia de Palma que opera la planta desaladora por la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en su organización.

Así, según ha señalado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa, se ha organizado una visita con los representantes del CEX que han venido a Palma para la celebración de los premios anuales que tendrán lugar este jueves en el CaixaForum, organizados por la Agencia de Desarrollo Regional (ADR Baleares).

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, han participado en la visita, junto con el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y la gerente de ADR Baleares, Silvia Delgado.

Precisamente, Sáenz de San Pedro ha destacado que Baleares es uno de los 12 centros de excelencia que hay en España a través de la Agencia de Desarrollo Regional.

Igualmente, ha señalado que en 2020, cuando la desaladora fue reconocida con los Premios CEX, "el mundo estaba prácticamente cerrado a causa de la pandemia y no se pudo poner suficientemente en valor el gran papel que desempeña esta entidad, no solo en el ámbito social, sino también en la economía de Baleares".

Por este motivo, y coincidiendo con la visita del resto de miembros de los Centros de Excelencia de toda España, el Govern ha querido compartir "la importancia de formar parte de esta red y de seguir impulsando espacios de referencia en materia de gestión, innovación y excelencia empresarial", ha dicho el conseller.

Además, ha recordado que este jueves se entregarán los premios CEX 2026, "unos galardones que permiten visibilizar iniciativas y buenas prácticas de gran relevancia para el tejido empresarial y organizativo":

"Este año, además, se pone el foco en un tema especialmente importante: el relevo generacional en el ámbito empresarial y en el conjunto de las organizaciones", ha agregado.

Por su parte, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua ha hecho referencia a la modernización de la desaladora, que supondrá una inversión de casi 59 millones de euros y que permitirá mantener la capacidad de producción actual, reducir el consumo energético y mejorar la calidad del agua tratada.