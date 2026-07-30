El Govern concede 510.000 euros a dos mataderos de Mallorca para asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria

Miembros del Fogaiba reunidos. - CAIB

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de dirección del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba) ha autorizado este jueves la concesión de dos ayudas directas a los mataderos de Palma e Inca por 510.000 euros para garantizar su continuidad y asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria y de bienestar animal.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, el Fogaiba ha aprobado una ayuda de 450.000 euros a Escorxador i Serveis Càrnics Palma para compensar los gastos de funcionamiento correspondientes al 2025 derivados de la prestación del servicio de interés económico general.

Por otro lado, se ha autorizado una ayuda directa de 60.000 euros a Aviram de Mallorca para financiar actuaciones de mejora con tal de corregir las deficiencias detectadas por la Dirección General de Salud Pública.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural y presidente del Fogaiba, Joan Simonet, ha recordado la importancia de los mataderos y ha señalado que garantizar su continuidad "significa dar seguridad a los ganaderos, preservar la producción local y asegurar que los animales puedan sacrificarse con todas las garantías sanitarias y de bienestar animal.