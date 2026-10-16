El Govern declara de especial interés estratégico los centros de FP de Cala Millor y Alcúdia

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo
PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern ha declarado proyectos de especial interés estratégico (PEIE) autonómico los centros de formación profesional (CIFP) de Cala Millor y Alcúdia.
Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.
Por un lado, ha aprobado la declaración como proyecto de especial interés estratégico autonómico del futuro CIFP de Cala Millor, una actuación prevista para ampliar la oferta de formación profesional en el Llevant de Mallorca mediante la creación de un nuevo centro integrado especializado en los ámbitos vinculados a la actividad turística y a los servicios complementarios.
La oferta formativa del centro incluirá todas las familias profesionales relacionadas con la actividad turística y los servicios complementarios. También incluirá ciclos de las familias profesionales de administración y gestión, imagen personal, electricidad y electrónica, industrias agroalimentarias, instalación y mantenimiento, y energía y agua. La planificación inicial contempla impartir ciclos formativos de grado básico, grado medio y grado superior relacionados con estos sectores, además de algunos cursos de especialización.
La misma declaración ha recibido el centro CIFP de Alcúdia, un proyecto que prevé la creación de un nuevo equipamiento destinado a concentrar la oferta de formación profesional del municipio en unas mismas instalaciones.
El nuevo centro estará especializado en estudios vinculados principalmente al ámbito de la hostelería y acogerá un total de 15 ciclos formativos de las familias profesionales de administración y gestión, hostelería y turismo, e industrias alimentarias. La oferta incluirá ciclos de grado básico, grado medio, grado superior y cursos de especialización.
El nuevo CIFP supondrá una inversión de 12,5 millones de euros, dispondrá de 714 plazas formativas y se ubicará en la parcela número 14 del polígono 4 de la zona de s'Hortet, en el municipio de Alcúdia.