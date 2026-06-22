Govern defenderá la deducción para que las ayudas a autónomos por el conflicto en el Oriente Medio no tributen en IRPF

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto a algunos miembros de su Ejecutivo en una imagen de archivo - CAIB - Archivo

PALMA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern defenderá ante el Estado la deducción para que las ayudas directas dirigidas a los autónomos, para paliar los efectos del conflicto en el Oriente Medio, no tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, el Gobierno central ha enviado un requerimiento donde esgrime que esta medida, incluida en el Decreto Ley 1/2026 que fue convalidado por el Parlament con una amplia mayoría parlamentaria, podría incurrir en una posible inconstitucionalidad al provocar una competencia fiscal y económica entre territorios.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e innovación, Antoni Costa, ha rechazado frontalmente estos argumentos calificando de "impensable" que genere competencia económica entre Comunidades Autónomas. "Las ayudas impulsadas por el Govern se limitan a actividades económicas muy arraigadas en Baleares como el sector primario, el transporte terrestre, la industria, la construcción y el comercio", ha explicado.

Por tanto, no ha considerado razonable prever desplazamientos de factores productivos, empresas o negocios peninsulares hacia Baleares por "unas ayudas limitadas a actividades implantadas en el 2026 y una deducción autonómica limitada también al ejercicio fiscal 2026".

Costa sostiene que, "ante la asfixia fiscal y los ataques constantes del Gobierno" contra los autónomos de Baleares, el Govern "les defenderá hasta las últimas consecuencias, y más cuando hablamos de una deducción que quiere compensar unas ayudas para compensar los efectos de una situación absolutamente extraordinaria".