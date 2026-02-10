El Govern defiende que el Consell de Mallorca trabaja "sin pausa" para limitar la entrada de vehículos

Archivo - Vehículos circulando por la Via de Cintura (Ma-20), con la señalización de velocidad máxima a 100 km/h. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido que el Consell de Mallorca trabaja "sin pausa" en la futura regularización de vehículos para que pueda implementarse "lo antes posible".

Mateo ha puesto en valor que la institución insular busca el "mayor consenso", tras las críticas del socialista Ares Fernández en el pleno, quien ha criticado que todavía no se haya presentado la ley.

"Está trabajando de forma ordenada y consensuada", ha dicho el conseller, quien ha reprochado a los socialistas que no impulsaran antes esta regulación de la entrada de vehículos.

El socialista, por su parte, ha achacado la demora en un "problema de voluntad política", subrayando que ya hay consenso y apoyos políticos. "¿Por qué no lo hacen?", ha preguntado.