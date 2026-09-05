El Govern desplegará este septiembre oficinas itinerantes de asesoramiento energético gratuito en 11 municipios - CAIB

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través del Instituto Balear de la Energía (IBE), desplegará durante el mes de septiembre un nuevo calendario de oficinas itinerantes de la Oficina de Transición Energética de Baleares (Oteib).

Entre los días 6 y 28, el programa llegará a once municipios de Mallorca, Menorca y Eivissa, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

Las oficinas itinerantes acercarán a los municipios el servicio gratuito e independiente de asesoramiento de la Oteib, dirigido a ciudadanos, empresas y administraciones locales.

Las personas interesadas pueden resolver sus dudas y recibir información sobre ahorro, eficiencia energética y autoconsumo sin tener que desplazarse a las oficinas permanentes.

En Mallorca se han programado oficinas itinerantes en la Feria del Melón de Vilafranca (6 de septiembre); en la calle de Balanguera, 11, en Marratxí (18 de septiembre); así como en las Jornadas de Movilidad Sostenible del Consell de Mallorca en Palma (19 de septiembre).

Igualmente, el Ayuntamiento de Consell contará con una oficina el 21 de septiembre y, en las oficinas municipales de Alaró, será el 28 de septiembre.

La atención en las oficinas itinerantes de Mallorca será directa, sin necesidad de solicitar cita previa. En todas las ubicaciones el horario de atención será de 09.00 a 14.00 horas, menos en las jornadas del Consell, que comenzará a las 10.00 horas.

En Menorca, las oficinas itinerantes de la ofrecerán atención en siete puntos de la isla, todas las sesiones se celebrarán de 09.00 a 14.00 horas y requerirán cita previa.

El 9 de septiembre habrá oficina en el Ayuntamiento de Sant Lluís; el 10 de septiembre, en el Centro Sociocultural de Ferreries; el 11 de septiembre, en el Punto Joven de Alaior; el 14 de septiembre, en el Ayuntamiento de Maó; el 16 de septiembre, en el Ayuntamiento de Es Mercadal; el 17 de septiembre, en la Dirección General de Industria, en Maó; y el 18 de septiembre, en el Centro de Salud de Es Castell.

Por otro lado, en Eivissa el IBE ofrecerá un taller dedicado a la promoción de las comunidades de autoconsumo colectivo el 10 de septiembre (19.00 horas) en las oficinas municipales de Sant Jordi de ses Salines, en la calle de la Plaza Mayor, 9.