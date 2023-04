El Govern destina un millón de euros en ayudas a deportistas destacados de Baleares

PALMA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, ha abierto la convocatoria de ayudas dirigidas a los deportistas destacados de Baleares para que puedan mejorar sus medios de entrenamiento y su acceso a las competiciones del año 2023 por un importe total de 1 millón de euros, 60.000 euros más que en la pasada convocatoria.

Según ha detallado la Conselleria, es una partida que ha ido incrementando de forma progresiva anualmente y que ha pasado de los 450.000 euros en 2015 al millón de euros de esta convocatoria.

En concreto, pueden ser beneficiarios de estas ayudas todos los deportistas que obtengan una puntuación igual o superior a cinco puntos, según el cálculo obtenido de la aplicación de los criterios y baremos de evaluación de las solicitudes. Esta puntuación se calcula en base a los resultados deportivos conseguidos durante el 2022 o, en algunos casos, cuando los títulos conseguidos en 2021 y 2020 todavía continúen vigentes.

Algunos de los deportistas que han recibido esta ayuda últimamente son Paula Barceló, Natalia Romero, Gemma Triay, Marc Tur, Marcus Cooper, Joan Cardona, Joan Reinoso y Álex Sánchez.

En la convocatoria se valoran los resultados destacados en diferentes ámbitos como Mundial (campeonatos y copas del mundo, Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Universiada, campeonatos del mundo universitario, etc.), Europeo (campeonatos de Europa, copas de Europa, rankings europeos, etc.), Internacional (Juegos del Mediterráneo, Campeonatos Iberoamericanos, etc.) y Nacional (campeonatos de España, copas de España, rankings nacionales).

Las solicitudes se pueden tramitar a partir de este miércoles y el plazo para presentarlas es hasta el 17 de mayo.