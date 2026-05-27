El Govern entrega distintivos ambientales EMAS y Ecolabel a 16 empresas por su compromiso con la sostenibilidad - CAIB

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha entregado este miércoles los distintivos ambientales EMAS y Ecolabel a 16 empresas y entidades de Baleares que han obtenido o renovado estos reconocimientos durante los años 2024 y 2025.

Estos distintivos distinguen a las organizaciones que apuestan por la sostenibilidad, la calidad ambiental y la mejora continua, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha presidido el acto y ha destacado que estos reconocimientos "representan mucho más que un reconocimiento formal". "Representan una manera de gestionar las empresas y los servicios basada en la responsabilidad, la transparencia y el compromiso real con el medio ambiente", ha señalado.

Este año se han entregado distintivos a Melchor Mascaró SAU (Servicios), Son Vida Golf SL, Air Europa Líneas Aéreas SAU, cafetería The Guinness House, Club de Mar Mallorca, Ocibar SA (Port Adriano), Ayuntamiento de Muro, Real Club Náutico de Palma, Hotel Bonsol, Alcudiamar SL, Gas y Electricidad SAU, Serveis Marítims Port d'Eivissa SL, Iniciatives Portuàries Mirall de Mar de Mallorca SL, aeropuerto de Menorca AENA, Platges de Capdepera SL y Kazan Servicios de Playa SL.

Por otra parte, la empresa que ha recibido el distintivo Ecolabel durante el año 2024 es Integra Manteniment, Gestió i Serveis Integrats. Centre Especial d'Ocupació Illes Balears SL - Área de Servicios de Limpieza Eco.

La directora general ha puesto en valor "el compromiso de las organizaciones con una trayectoria consolidada dentro del sistema EMAS".

En este sentido, ha señalado que empresas como Hotel Bonsol, cafetería The Guinness House, Club de Mar Mallorca, Melchor Mascaró, el aeropuerto de Menorca o Air Europa forman parte de los registros EMAS más antiguos que continúan activos en las Islas.

A su entender, el hecho de que mantengan este distintivo después de tantos años "demuestra que la sostenibilidad no es una acción puntual ni una cuestión de imagen, sino una manera de entender la gestión empresarial basada en la constancia, la responsabilidad y la mejora continua".

Asimismo, Torres ha dado la bienvenida a las nuevas incorporaciones al registro EMAS, entre las que se encuentran Gas y Electricidad SAU y Kazan Servicios de Playa SL, subrayando que la incorporación de nuevas organizaciones "demuestra que cada vez hay más empresas que entienden que la sostenibilidad también es un factor de competitividad, calidad y confianza".

La directora general ha valorado positivamente que este compromiso llegue a sectores muy diversos, como establecimientos turísticos, puertos deportivos, transporte aéreo, servicios municipales, energía, gestión litoral o empresas de servicios, hecho que, ha dicho, "confirma que la sostenibilidad es ya un objetivo transversal y compartido".

Actualmente, Baleares cuentan con 58 centros inscritos en el registro EMAS y diez etiquetas ecológicas europeas vigentes. El sistema EMAS -'Eco-Management and Audit Scheme'- es el mecanismo europeo de gestión y auditoría ambiental.

Las empresas que participan en él asumen el compromiso de mejorar de manera continua su comportamiento ambiental, reducir impactos, establecer objetivos de mejora y someterse a verificaciones externas independientes.

Además, hacen pública esta información mediante una declaración ambiental validada, lo que garantiza transparencia ante la ciudadanía y las administraciones.

Por otra parte, el sistema Ecolabel identifica productos y servicios que cumplen criterios ambientales exigentes definidos a nivel europeo durante todo su ciclo de vida. Es una garantía de calidad ambiental y una apuesta por modelos de producción y consumo más sostenibles.