El Govern entrega el nuevo Plan de Conciliación a los agentes sociales con 70 medidas

Archivo - Niños y familias jugando en el parque de Ses Cases Noves de Alaró. - AYUNTAMIENTO DE ALARÓ - Archivo

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha editado y entregado a los agentes sociales el Plan Autonómico de Conciliación de Baleares 2026-2031, compuesto por 70 medidas.

La directora general de Conciliación e Igualdad en el Ámbito Laboral, Margalida Darder, se ha reunido esta semana con representantes de CAEB --María Sastre--, Pimeb --Esther Díaz--, UGT --María José Cordero-- y CCOO --Catalina Ginard-- para entregarles el documento.

En un comunicado, la Conselleria ha indicado que el Plan, aprobado el pasado mes de julio por el Consell de Govern, es una hoja de ruta que nace fruto del consenso con todos los agentes sociales y que tiene el objetivo de ser un instrumento de "planificación, coordinación y seguimiento de las políticas de conciliación".

Se trata de una acción transversal que implica a diferentes Conselleries del Ejecutivo y que se adapta a la realidad de Baleares, al basar el diagnóstico en las "necesidades reales del territorio y en la escucha activa de la ciudadanía".

En cuanto a la organización, este plan consta de tres ejes que comprenden ocho objetivos generales, 16 específicos y 70 medidas. Asimismo, el proyecto cuenta con 22 agentes responsables, 20 indicadores de evaluación y una vigencia de cinco años.

Respecto a las medidas de conciliación, el documento recoge iniciativas ya implantadas en esta legislatura, como la gratuidad 0-3 o el 'Cheque canguro', y también acciones planificadas con vistas a futuro. De este modo, el Govern muestra su "compromiso firme" de hacer de la conciliación una "prioridad estratégica" y una "realidad para todas las familias".