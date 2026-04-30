El Govern espera que no haya un "tsunami de precios" tras la caída de la prórroga de alquileres pero no tomará medidas

Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

PALMA, 30 (EUROPA PRESS)

El Govern ha deseado que no se produzca un "tsunami de precios" tras la caída del decreto que prorrogaba los alquileres, que podría afectar a unas 40.000 familias en Baleares, pero ha reconocido que no tiene en mente adoptar medidas específicas.

De este modo se ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves.

"¿Cuál sería el deseo del Govern? Que no hubiera un tsunami de incremento de precios. La voluntad es que no se subieran los precios, al menos que no se subieran por encima del IPC", ha dicho.

No obstante, preguntado acerca de posibles medidas que pudiera adoptar el Govern para dar respuesta a la caída de la prórroga de alquileres, Costa ha considerado que "no se puede cargar sobre la espaldas de los propietarios la política en materia de vivienda" y que es "entendible que cada propietario tome las decisiones que crea convenientes".

Sí que ha confiado en que la enmienda presentada al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos para incentivar a los propietarios que no suban los precios pueda salir adelante.

"Algunos pensarán que es insuficiente, pero menos es nada. Si un pequeño propietario no aumenta el alquiler, se podría deducir del IRPF hasta 800 euros por inmueble y hasta 2.000 euros por contribuyente", ha subrayado.

"Me gustaría que no sucedieran determinadas cosas y no solo hago un llamamiento a los propietarios, sino también a la responsabilidad del resto de partidos políticos. Algunos hacen demagogia con algo que es muy poco deseable, como que suban los precios", ha subrayado.

PONE EN DUDA LOS DATOS

Según datos recopilados por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, a partir de fuentes de la Agencia Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística, en Baleares hay 39.747 contratos de alquiler que vencen este año y 2027 que, en caso de que no se renueven, afectará a 112.848 personas.

Costa, no obstante, ha puesto en duda que estos datos sean válidos, dado que cuando se publicaron por primera vez fueron cuestionados por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

"En consecuencia, me permitirán que dude de que estas 40.000 familias se podrían ver afectadas", ha sostenido.

El portavoz del Govern también ha considerado que la prórroga de los alquileres tuvo sentido en el momento que se aprobó, en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, pero que no debería haberse prolongado tanto.

"Fue una medida extraordinaria y tal vez no sucedería lo que sucederá ahora si se hubiese levantado en un contexto de no pandemia. Esta medida debería haberse eliminado antes y entonces el impacto sería diferente", ha defendido.

Además, ha sostenido que es "profundamente demagógico" pensar que los precios "no van vinculados directamente a la oferta que haya de vivienda libre" y que con una medida regulatoria como la prórroga de los alquileres "se resuelve el problema".

"Muchas veces creo que se engaña a la gente cuando se les hace creer que una medida de este tipo soluciona el problema, cuando este es mucho más amplio y mucho más complejo de solucionar", ha insistido.

En Baleares, ha puesto como ejemplo, la crisis de la vivienda es una cuestión "profundamente estructural y no coyuntural" que parte "del error previo de no tener en cuenta el aumento de la oferta".