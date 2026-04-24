El Govern espera sacar adelante las enmiendas a la ley de proyectos estratégicos: "No se entendería que Vox votara 'no'"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Consell de Govern - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha mostrado "máxima tranquilidad" por las enmiendas del PP a la ley de proyectos estratégicos, que de momento no cuentan con el apoyo de Vox, y ha considerado que sería "difícil de entender" que esta formación se opusiera.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el también vicepresidente primero ha recordado que el proyecto de ley se encuentra en la fase inicial de tramitación y que en la última reunión de ponencia "solo se votaron seis o siete enmiendas".

"Falta mucho tiempo todavía", ha manifestado, agregando que quedan más reuniones de ponencia, la comisión y el pleno para salvar estas enmiendas y que el PP está analizando la posibilidad de negociar con Vox su aprobación.

En este sentido, ha subrayado que la negociación se plantea con "absoluta tranquilidad" y que ya se verá "si es posible o no", manteniendo sus "líneas rojas".

"Tampoco se entendería que digan que quieren bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales y que luego si lo planeta el PP ya les va muy mal", ha deslizado.