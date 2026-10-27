El Govern expone el techo de gasto de 2027 a Més per Menorca, UP y sa Unió

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, con los diputados de Més per Menorca, UP y sa Unió para explicarles el techo de gasto de 2027. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN
PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha iniciado este martes una ronda de reuniones con los portavoces parlamentarios para detallarles las principales líneas del techo de gasto no financiero para el 2027, aprobado el pasado viernes en Consell de Govern.
Las primeras reuniones se han mantenido con el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells; el portavoz de Unides Podem (UP), José María García; y el diputado de sa Unió, Llorenç Córdoba.
En una nota de prensa, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha aclarado que, a lo largo de la semana, se llevarán a cabo los encuentros con los portavoces de MÉS por Mallorca, Vox, PSIB y PP.
El techo de gasto asciende hasta los 7.160,88 millones de euros, una cifra que representa un aumento de casi 600 millones respecto a 2025 --un 9,11 por ciento más-- y de más de 1.200 millones de euros respecto a 2023. Además, por cuarto año consecutivo prevé un escenario de déficit cero.
Por otra parte, el Govern ha estimado un impacto de 55 millones de euros en concepto de reducción de la carga fiscal a consecuencia de las medidas fiscales, en materia de vivienda y de transmisión de herencias, anunciadas durante el Debate de Política General.