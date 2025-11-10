El Govern facilita la participación de una quincena de empresas del sector náutico balear en la Metstrade de Ámsterdam

El Govern impulsa la participación de una quincena de empresas del sector náutico balear en la Metstrade de Ámsterdam - CAIB

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha facilitado la participación de una quincena de empresas del sector náutico de Baleares en la feria Metstrade de Ámsterdam, considerada el evento comercial más importante del mundo dedicado a la industria náutica.

En nota de prensa, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha informado que una quincena de empresas náuticas de Baleares presentarán sus productos en la Metstrade de Ámsterdam gracias a un acuerdo entre la Conselleria y la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) para impulsar la internacionalización del sector náutico, considerado estratégico para la economía de las Baleares.

Este lunes, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director general de ANEN, Jordi Carrasco, han presentado el acuerdo con la asistencia de algunas de las empresas que se beneficiarán de la iniciativa. También han asistido al acto el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez; el presidente de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (Aenib), Jaume Vaquer, y representantes de las empresas que estarán presentes en la feria.

El conseller ha explicado que "se trata de una gran oportunidad para las compañías que no asisten a Metstrade con un estand propio pero que quieren beneficiarse de las grandes oportunidades que ofrece la asistencia a un acontecimiento internacional como es esta feria".

Alejandro Sáenz de San Pedro ha afirmado que "desde la Conselleria se trabaja conjuntamente con el sector para fomentar el fortalecimiento del tejido empresarial náutico, además de impulsar la innovación en las empresas como herramienta de crecimiento".

"Este tipo de iniciativas contribuyen a la visibilidad internacional de las empresas baleares, y ayudan a establecer nuevas relaciones comerciales y a abrirse a nuevos mercados", ha enfatizado.

Por su parte, el director general de ANEN ha expuesto que "la colaboración con el Govern refuerza su apuesta por la internacionalización del tejido náutico balear y la tarea que lleva a cabo ANEN como patronal náutica para acompañar a las empresas, que cuentan con una capacidad de innovación y calidad reconocidas en toda Europa". "Metstrade es la mejor plataforma para proyectar este potencial y generar nuevas oportunidades de negocio", ha añadido Jordi Carrasco.

Gracias al acuerdo con la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), ente dependiente de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, ANEN creará un espacio para las empresas náuticas de Baleares en el estand que esta asociación ha contratado en Metstrade, ubicado en el Hall 1, uno de los más concurridos. De este modo, las compañías podrán presentar sus productos en la feria, así como establecer nuevas relaciones comerciales.

Además, está previsto organizar un acontecimiento el día 19 de noviembre para dar a conocer el potencial de la industria náutica balear en la feria de Ámsterdam.

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que se aprovechará para promocionar la próxima edición del Palma International Boat Show, la feria náutica organizada por la ADRBalears y Balearic Yacht Brokers Association (BYBA), que tendrá lugar del 29 de abril al 2 de mayo de 2026.

Entre las empresas que han confirmado la asistencia a Metstrade en el estand de ANEN están: Supermercado Náutico, Viamar, Dahlberg, OS Safety Equipment, Seateach, Waterline, Metalnox, Bravo Yacht Design, Astilleros de Mallorca, Akupalma, Nautipaints, Marine Point y Warren Maritime.

Asimismo, el estand, que contará con un espacio dedicado a Baleares, estará abierto a todas las empresas radicadas en las Islas que visiten Metstrade, y en el mismo habrá un punto de encuentro donde podrán organizar reuniones, presentaciones y establecer nuevos contactos profesionales.

La feria Metstrade tendrá lugar del 18 al 20 de noviembre en el recinto de la RAI de Ámsterdam. Está considerada el certamen profesional más importante para el sector a nivel internacional, y reúne a más de 1.700 expositores. Las pasadas ediciones ha tenido más de 20.000 visitantes.