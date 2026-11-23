El Govern y la familia Zaforteza impulsan la conservación y la difusión del códice Burgues-Zaforteza. - CAIB

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, y la familia Zaforteza han firmado este lunes, en los Jardines de Alfàbia, un contrato de comodato que permitirá el ingreso del códice Burgues-Zaforteza en el Arxiu del Regne de Mallorca.

El acuerdo garantiza la conservación de este destacado manuscrito medieval en las condiciones técnicas adecuadas y posibilitará la digitalización y la consulta por parte de los investigadores, según ha destacado la Conselleria en un comunicado.

Con esta incorporación, el Ejecutivo autonómico refuerza el compromiso con la protección, la conservación y la difusión del patrimonio documental de Baleares y facilita el acceso a una de las piezas más relevantes de la memoria jurídica e institucional del Reino de Mallorca.

El códice Burgues-Zaforteza es uno de los 15 manuscritos conocidos de los siglos XIII y XIV que recopilan las franquicias y privilegios del Reino de Mallorca.

Estos libros reunían los principales privilegios, concesiones y disposiciones otorgados por los monarcas a la Universitat de la Ciutat y Regne de Mallorca y a otras instituciones del Reino, y constituían una herramienta esencial tanto para el gobierno como para la defensa de los derechos y las libertades del territorio.

Los libros de privilegios son característicos de los territorios de la Corona de Aragón y reflejan la necesidad de reunir en un único volumen la documentación fundamental sobre la constitución, el funcionamiento y las reformas de las instituciones.

Su relevancia jurídica y política explica tanto el cuidado con qué fueron elaborados como la riqueza artística de muchas de sus encuadernaciones e iluminaciones.

Según los estudios de Antoni Mut Calafell, el códice Burgues-Zaforteza pertenece a la primera familia codicológica de los libros de franquezas del Reino de Mallorca y es una de las tres copias conocidas de un manuscrito original hoy conservado en una colección particular.

El volumen, titulado 'Libre de les Francquees que en Jacme, rey d'Arago, dona a Malorcha', está formado por 265 hojas de pergamino encuadernados en piel y presenta una cuidadosa decoración, con una página inicial miniada en colores y pan de oro, capitulares afiligranados, rúbricas en rojo y varias representaciones iconográficas, entre las que destacan un pantocrátor con los símbolos de los cuatro evangelistas y una escena de la crucifixión.

Además de su valor artístico, el códice incorpora una extensa recopilación documental que alcanza desde el siglo XIII hasta el XVII. Reúne privilegios reales, disposiciones de los gobernadores y otras autoridades del Reino, documentos eclesiásticos y numerosas anotaciones de carácter histórico, hecho que lo convierte en una fuente documental de primer orden para el estudio de la historia institucional, política y jurídica de Mallorca.

El ingreso del códice en el Arxiu del Regne de Mallorca permitirá aplicar las medidas de conservación preventiva propias de un centro especializado, llevar a cabo la digitalización integral y facilitar la consulta sin comprometer la preservación del documento original.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, durante la firma ha manifestado que 'el Códice Burgues-Zaforteza es por encima de todo, la memoria viva de las instituciones propias, de las raíces juridico-políticas y de la identidad como pueblo.

Por este motivo, ha agradecido a la familia Zaforteza haber puesto el patrimonio privado al servicio del interés público y de la investigación.

"La colaboración entre las familias que han preservado celosamente nuestro patrimonio privado y las instituciones públicas es el mejor camino para garantizar que la memoria de Mallorca no se pierda, sino que se enriquezca y se transmita a las próximas generaciones", ha subrayado.