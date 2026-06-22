El Govern finaliza las obras de rehabilitación del muelle y paseo des Cap des Toll en el puerto de Porto Cristo

Paseo Des Cap Des Toll En El Puerto De Porto Cristo - CAIB

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha finalizado las obras de rehabilitación del muelle y pavimentación del paseo des Cap des Toll, en el puerto de Porto Cristo, en Manacor, una actuación impulsada por Ports de les Illes Balears (PortsIB) que ha supuesto una inversión de 1,1 millones de euros.

Según ha informado este lunes la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en un comunicado, el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Toni Mercant; el gerente de PortsIB, Kico Villalonga; y la regidora del Ayuntamiento de Manacor, Antònia Llodrà, han visitado el resultado de estas actuaciones que han consistido en la remodelación integral del paseo y de sus servicios, incluyendo la reconstrucción de un pequeño tramo de muelle al inicio del paseo, junto al puente des Riuet, así como la reparación de diversos desperfectos y zonas degradadas del muelle.

También se ha llevado a cabo la renovación del pavimento de las aceras y de la calzada, con la configuración de una plataforma para elevar la cota del muelle y mejorar la accesibilidad.

Además, se ha normalizado la anchura de las aceras para favorecer el tránsito peatonal, de acuerdo con la normativa de accesibilidad, eliminando desniveles y elementos de separación para homogeneizar el paseo con el resto de calles del entorno recientemente reformadas.

El proyecto ha incluido igualmente la renovación completa de las canalizaciones de servicios de PortsIB existentes junto al muelle, con la sustitución de las líneas de electricidad, agua, alumbrado y telecomunicaciones. También se han ejecutado mejoras en la red de saneamiento, de competencia municipal, así como la canalización para el futuro soterramiento de la línea de telecomunicaciones, actualmente aérea, en virtud del acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Manacor.

El director general de Puertos y Transporte Marítimo ha destacado que esta actuación permite mejorar de manera significativa la seguridad, accesibilidad e integración del paseo con su entorno urbano, "al tiempo que moderniza infraestructuras básicas del frente marítimo de Porto Cristo".